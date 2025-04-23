Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
США на переговорах у Лондоні представлять троє посадовців Трампа
США на переговорах у Лондоні представлять троє посадовців Трампа
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
​Taurus для України
​Taurus для України
Помер Папа Римський Франциск
Помер Папа Римський Франциск
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Habemus Papam! Як і серед кого обиратимуть нового Папу
Habemus Papam! Як і серед кого обиратимуть нового Папу
ГоловнаСвіт

У Канаді зафіксовано рекорд участі в ранньому голосуванні на виборах

Понад 7 мільйонів громадян вже віддали голоси.

У Канаді зафіксовано рекорд участі в ранньому голосуванні на виборах
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні
Фото: EPA/UPG

Організація Elections Canada, яка організовує проведення в Канаді федеральних виборів, заявила про рекордну явку під час раннього голосування, яке проводилося в країні під час пасхального вікенду.

Як пише BBC, за чотири дні своїм правом взяти участь у виборах нового складу парламенту скористалися близько 7,3 мільйона громадян - чверть від усіх зареєстрованих виборців. Це на 25% більше, ніж долучилися до дострокового голосування у 2021 році. Також вже прийнято 754 тисячі бюлетенів, надісланих поштою.

Базовою датою виборів є 28 квітня, тож кандидати в прем'єри продовжують активне ведення кампанії та виступи на мітингах. Чинний голова уряду Марк Карні, за словами соціологів, має перевагу у 5% над своїм суперником П'єром Полієвим. Ще у січні, коли Джастін Трюдо оголосив про свою відставку, керівна Ліберальна партія поступалася опозиційним консерваторам.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies