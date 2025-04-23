У Канаді зафіксовано рекорд участі в ранньому голосуванні на виборах

Організація Elections Canada, яка організовує проведення в Канаді федеральних виборів, заявила про рекордну явку під час раннього голосування, яке проводилося в країні під час пасхального вікенду.

Як пише BBC, за чотири дні своїм правом взяти участь у виборах нового складу парламенту скористалися близько 7,3 мільйона громадян - чверть від усіх зареєстрованих виборців. Це на 25% більше, ніж долучилися до дострокового голосування у 2021 році. Також вже прийнято 754 тисячі бюлетенів, надісланих поштою.

Базовою датою виборів є 28 квітня, тож кандидати в прем'єри продовжують активне ведення кампанії та виступи на мітингах. Чинний голова уряду Марк Карні, за словами соціологів, має перевагу у 5% над своїм суперником П'єром Полієвим. Ще у січні, коли Джастін Трюдо оголосив про свою відставку, керівна Ліберальна партія поступалася опозиційним консерваторам.