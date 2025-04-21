У Канаді за тиждень до виборів ліберали випереджають консерваторів

У Канаді на 30-й день 36-денної виборчої кампанії провели опитування щодо підтримки виборцями політичних партій.

Про це повідомляє CTV News.

Опитування показує, що ліберали мають 44% виборців, а консерватори - 36% по Канаді в цілому.

Крім того, Нова Демократична партія має 11%, за нею йдуть Блок Квебека (6%), Зелена партія Канади (3%) та Народна партія Канади (1%).

Коли ж йдеться про те, кому канадці віддають перевагу на посаді прем'єр-міністра, лідер лібералів Марк Карні має перевагу в 14 пунктів. Він має 47% в той час як лідер консерваторів П'єр Пуальєвр має 33%. Лідер НДП Джагміт Сінгх залишається на третьому місці з 6%.