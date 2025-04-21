Папа з-за краю світу
Папа з-за краю світу
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
Із російського полону звільнили 277 українських військових (доповнено)
Із російського полону звільнили 277 українських військових (доповнено)
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
Помер Папа Римський Франциск
Помер Папа Римський Франциск
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
ГоловнаСвіт

У Канаді за тиждень до виборів ліберали випереджають консерваторів

Партія влади випереджає опонентів на 8 пунктів.

У Канаді за тиждень до виборів ліберали випереджають консерваторів
Марк Карні
Фото: Facebook/Mark Carney

У Канаді на 30-й день 36-денної виборчої кампанії провели опитування щодо підтримки виборцями політичних партій.

Про це повідомляє CTV News.

Опитування показує, що ліберали мають 44% виборців, а консерватори - 36% по Канаді в цілому.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Крім того, Нова Демократична партія має 11%, за нею йдуть Блок Квебека (6%), Зелена партія Канади (3%) та Народна партія Канади (1%).

Коли ж йдеться про те, кому канадці віддають перевагу на посаді прем'єр-міністра, лідер лібералів Марк Карні має перевагу в 14 пунктів. Він має 47% в той час як лідер консерваторів П'єр Пуальєвр має 33%. Лідер НДП Джагміт Сінгх залишається на третьому місці з 6%.

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies