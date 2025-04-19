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Прем'єр-міністр Канади назвав Китай однією з найбільших загроз світу

Також Карні розкритикував Китай за підтримку Росії.

Прем'єр-міністр Канади назвав Китай однією з найбільших загроз світу
Марк Карні
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Китай є однією з найбільших загроз для безпеки країни з погляду іноземного втручання та геополітики.

Про це пише Reuters.

На пресконференції на Ніагарському водоспаді Карні підкреслив, що Канада повинна протистояти загрозам зовнішнього втручання з боку Китаю. Він також розкритикував Китай за те, що він є партнером Росії у війні проти України, і сказав, що це є загрозою для всієї Азії і Тайваню зокрема.

Прем'єр наголосив, що Китай є найбільшою загрозою "в геополітичному сенсі" і становить нову загрозу для Арктики.

"Ми вживаємо заходів для подолання загрози", — підкреслив він.

Канада продовжує вести торгівельне протистояння зі США, відповідаючи митами на американські обмеження щодо канадських автомобілів, сталі та алюмінію. Карні наголосив, що Канада не планує відповідати "долар за долар", але визнав перебудову глобальної торговельної системи.

За його словами, для Канади існують можливості для взаємодії за межами Сполучених Штатів і Китаю, двох найбільших економік світу.

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