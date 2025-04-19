Влада Венеції подвоїла "податок на туризм" для спонтанних мандрівок

В італійській Венеції з початком туристичного сезону повернулися до запровадженої минулоріч практики збору плати за можливість відвідати місто - але є нове правило, яке не сподобається тим, хто не любить планувати все завчасно.

Як пише Deutsche Welle, влада міста братиме не 5, а 10 євро "податку на туризм" з мандрівників, що купуватимуть перепустку в історичний центр менш ніж за три доби до відвідування.

Венеція - перше місто у світі, яке фактично оголосило себе величезним музеєм під відкритим небом і почало вимагати плату за вхід. Мета такого рішення - контролювати туристичні потоки, щоб мінімізувати шкоду для пам'яток та дискомфорт для місцевих жителів.

Як і раніше, не потрібно платити тим, хто залишається у Венеції на ніч і платить податки, включені до вартості готельних номерів.