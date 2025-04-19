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Іран хоче гарантій, що Трамп не вийде з нової ядерної угоди

Президент США вже одного разу відмовлявся від співпраці з ісламською республікою. 

Іран хоче гарантій, що Трамп не вийде з нової ядерної угоди
Фото: Укрінформ

За інформацією агенції Reuters, під час перемовин минулої суботи в Омані іранська делегація висловила готовність до обмеження здатності ісламської республіки збагачувати уран, але натомість вимагала гарантій, що президент США Дональд Трамп не зможе в односторонньому порядку розірвати цю угоду.

Під час своєї першої каденції республіканець відкинув угоду Ірану з демократичними країнами Заходу та повернувся до політики жорстких санкцій. У відповідь на це в Тегерані вирішили не рахуватися з переліченими в тому документі обмеженнями щодо розвитку ядерної програми.

Адміністрація Джо Байдена намагалася відновити угоду 2015 року, але каменем спотикання стала саме неможливість надання гарантій того, що наступна адміністрація у Вашингтоні її не розірве. 

Під час другого раунду перемовин, що має відбутися у Римі 19 квітня, Іран має намір вимагати від США дотримання "червоних ліній", які визначені верховним лідером країни аятоллою Алі Хаменеї: ядерна програма може бути лише сповільнена, але не зупинена повністю, Тегеран не буде позбуватися центрифуг, а також не скорочуватиме запаси вже збагаченого урану. 

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