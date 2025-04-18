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Британський прем’єр обговорив із Трампом ситуацію в Україні

Також ішлося про торгівлю між Британією і США.

Британський прем’єр обговорив із Трампом ситуацію в Україні
Кір Стармер та Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, передає Sky News.

Лідери обговорили питання торгівлі між обома державами, захист національних інтересів, а також торкнулися ситуації в Україні, Ірані та нещодавніх дій проти хуситів у Ємені.

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«Вони домовилися залишатися на зв’язку», — додали в офісі британського прем’єра.

  • Також українське питання і переговори щодо завершення війни стали однією з тем розмови між віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і главою італійського уряду Джорджею Мелоні.
  • 17 квітня представники Британії були на переговорах у Парижі щодо завершення війни в Україні.
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