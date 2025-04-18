Британський прем’єр обговорив із Трампом ситуацію в Україні

Також ішлося про торгівлю між Британією і США.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, передає Sky News.

Лідери обговорили питання торгівлі між обома державами, захист національних інтересів, а також торкнулися ситуації в Україні, Ірані та нещодавніх дій проти хуситів у Ємені.

«Вони домовилися залишатися на зв’язку», — додали в офісі британського прем’єра.