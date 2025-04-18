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Трамп планує здійснити свій другий державний візит до Великої Британії у вересні

У лютому король надіслав особисте запрошення Трампам зупинитися або в Дамфріс Хаус, або в Балморалі ‒ обидва в Шотландії.

Трамп планує здійснити свій другий державний візит до Великої Британії у вересні
Державний візит Дональда Трампа до Великої Британії у 2018 році
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує здійснити свій другий державний візит до Великої Британії у вересні, пише The Guardian.

Король Чарльз готується прийняти президента США та першу леді на тлі спроб Лондона зміцнити трансатлантичні зв’язки після того, як Трамп запровадив низку мит щодо торговельних партнерів.

Очікується, що місцем проведення стане Віндзорський замок, причому Кір Стармер і президент США, як відомо, обговорили візит під час телефонної розмови.

Трамп припустив, що Букінгемський палац “призначає дату на вересень”.

Стармер віддав перевагу укладенню торговельної угоди з Вашингтоном, вирішивши не реагувати на рішення Трампа запровадити 10% мита на товари, що експортуються до США, і 25% мита на британські автомобілі та експорт сталі, натомість пропонуючи поступки в таких сферах, як цифрові податки та сільське господарство.

Віцепрезидент США Дж. Д. Венс вважає, що взаємовигідна торгова угода між США та Великою Британією досягається.

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У лютому король надіслав особисте запрошення Трампам зупинитися або в Дамфріс Хаус, або в Балморалі ‒ обидва в Шотландії. Стармер передав президенту США запрошення від монарха під час візиту до Білого дому. Традиційно президентам США на другому терміні не пропонують державний візит, а натомість запрошують на чай або обід з монархом у Віндзорський замок.

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