В Австралії шведського підлітка заарештували за підозрою в організації замовних убивств

У Сіднеї заарештували 15-річного громадянина Швеції за звинуваченням у допомозі в вербуванні людей до злочинного синдикату, що планував вчинити пов'язані з наркотиками вбивства. Суд Сіднея в справах дітей відмовив йому у заставі, пише The Times.

Данська поліція з'ясувала, що хлопець був залучений в організацію планування замовних убивств на територіях Данії та Швеції. Вона повідомила про це австралійським колегам.

Наприкінці минулого року цього підлітка родина відправила до Австралії, аби тримати його подалі від скандинавської банди, що займається торгівлею наркотиками, писав The Sydney Morning Herald. Однак юнак продовжував підтримувати зв'язок з бандитами і допомагав планувати убивства за допомогою зашифрованого пристрою для обміну повідомленнями. Хлопця звинуватили в тому, що він пропонував кілеру 200 000 шведських крон і пістолет за убивство на території Данії.

Поліція підтвердила, що хлопцю висунули звинувачення за одним пунктом у використанні пристрою телекомунікаційної мережі з наміром вчинити вбивство відповідно до Закону про злочини в Новому Південному Уельсі, і за аналогічним пунктом згідно з кримінальним кодексом Данії. Максимальне покарання за обидва злочини – довічне ув’язнення.

Згідно з повідомленням Sydney Morning Herald, хлопець жив на тихій приміській вулиці австралійського міста з великою родиною, а його фотографії в золотих прикрасах і дизайнерському одязі Louis Vuitton в соціальних мережах показували, як він "намагається створити образ гангстера".