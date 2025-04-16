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Bloomberg: Індонезія виключає створення військової бази для російських літаків

Інформація про те, що Москва запитувала дозвіл на доступ до провінційної бази на архіпелазі, викликали занепокоєння в сусідній Австралії.

Bloomberg: Індонезія виключає створення військової бази для російських літаків
МІГ-31 армії РФ
Фото: змі окупантів

Індонезія заявила, що не дозволить російським літакам розміщуватись на своїй території, пише Bloomberg.

Раніше інформація про те, що Москва запитувала дозвіл на доступ до провінційної бази на архіпелазі, викликали занепокоєння в сусідній Австралії.

Міністерство оборони Індонезії заявило, що Росія не надавала такого запиту. “Ми дотримуємося вільної та активної зовнішньої політики. Ми дружимо з усіма. Однобічна політика матиме наслідки і ми не хочемо бути втягнутими в конфлікт”, ‒ заявив журналістам речник міністерства Фрега Венас. 

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Військове інформаційне агентство Janes повідомило, що Росія запросила доступ до бази в провінції Папуа для своїх військових літаків. Росія нібито хотіла отримати доступ до авіабази Манухуа, яка розташована менше ніж за 1400 кілометрів від міста Дарвін на півночі Австралії. 

Звіти про запит від Росії швидко підхопили австралійські ЗМІ та викликали ажіотаж перед національними виборами 3 травня.

Міністр оборони Австралії Річард Марлз спілкувався зі своїм індонезійським колегою Сджафрі Сямсоеддіном, який “однозначно дав зрозуміти, що немає жодної перспективи будь-яких російських літаків, які літають з Індонезії, і що повідомлення про це просто не відповідають дійсності”.

Індонезія давно намагається збалансувати свою зовнішньополітичну позицію, підтримуючи теплі відносини із західними країнами, а з іншого боку Росією. Секретар Ради Безпеки Москви Сергій Шойгу зустрівся з президентом Прабово Субіанто в Джакарті в лютому, і Індонезія поки що відмовляється стати на якийсь бік в питаннях, включно з вторгненням Росії в Україну.

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