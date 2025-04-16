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Reuters: тарифна війна Трампа з Китаєм зриває плани Tesla щодо виробництва безпілотних роботаксі та електровантажівок

Плани Tesla розпочати масове виробництво довгоочікуваних моделей опинилися під загрозою.

Reuters: тарифна війна Трампа з Китаєм зриває плани Tesla щодо виробництва безпілотних роботаксі та електровантажівок
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Плани компанії Ілона Маска Tesla доставляти компоненти з Китаю до США для безпілотних роботаксі Cybercab та електровантажівок Semi були призупинені після того, як президент Дональд Трамп підвищив мита на китайські товари на тлі торговельної війни, пише Reuters із посиланням на джерела.

Цей крок може порушити плани Tesla розпочати масове виробництво довгоочікуваних моделей, які її генеральний директор Ілон Маск рекламував інвесторам як головні інновації, що забезпечують імпульс зростання американського автовиробника.

Tesla була готова взяти на себе додаткові витрати, коли Трамп ввів 34% мито на китайські товари, але не змогла зробити це, коли мита ще зросли, призупинивши плани поставок.

Трамп підвищив додаткові тарифи до 84% 9 квітня, а з тих пір збільшив їх до 125%, в результаті чого загальні тарифи на китайські товари, що експортуються до США, досягли 145%.

За словами джерела, компанія повинна була почати отримувати поставки компонентів у найближчі місяці з метою початку пробного виробництва двох моделей у жовтні та масового виробництва у 2026 році. Згідно з планами, Cybercab має вироблятися в Техасі, а Semi – у Неваді.

Скільки триватиме призупинення, невідомо.

Tesla протягом останніх двох років збільшувала частку запчастин, що постачаються з Північної Америки для своїх заводів у США, зважаючи на можливі тарифи США на Китай, повідомило джерело.

Tesla шукає схвалення від урядів штатів, оскільки планує розгорнути послугу роботизованого таксі з парком Cybercabs. У жовтні компанія представила концепцію robotaxi без керма чи педалей керування та пообіцяла розпочати виробництво дводверної моделі до 2026 року за ціною менше 30 000 доларів.

Tesla також планує збільшити виробництво електричних вантажівок Semi у 2026 році та прискорити доставку давно прострочених замовлень клієнтам, включаючи Pepsi.

У Білому домі стверджують, що Маску доручено наглядати за реформою бюрократії в США, яка призвела до ліквідації робочих місць тисяч державних службовців.

Раніше Маск звернувся до Трампа з особистим закликом скасувати кардинальні нові тарифи в усьому світі.

Tesla також припинила прийом нових замовлень на Model S і Model X, оскільки Китай запровадив у відповідь 125% мито на американські товари.

Згідно з лютневим звітом S&P, на США припадало приблизно 15-20% вартості експорту китайських автокомпонентів за останні роки.

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