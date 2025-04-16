ЗМІ: США заявили Ізраїлю, що почнуть виводити війська з Сирії протягом двох місяців

Ізраїль побоюється, що це підбадьорить Туреччину, яка відкрито прагне розширити свій вплив у регіоні після падіння режиму Асада.

Представники міністерства оборони США повідомили своїм ізраїльським колегам, що Сполучені Штати планують розпочати поетапне виведення своїх військ із Сирії протягом двох місяців, пише видання Ynet.

Наразі американські війська дислокуються в кількох ключових точках на сході та півночі Сирії, відіграючи стабілізуючу роль.

Рішення було схвалене попри попередні спроби Ізраїлю запобігти такому кроку. Проте чиновники міноборони Ізраїлю далі чинять тиск на адміністрацію Трампа, щоб вона переглянула своє рішення.

“Заплановане виведення військ не стало несподіванкою. Колишній президент Дональд Трамп, який тепер повернувся до влади, давно обіцяв вивести американські війська з регіону відповідно до ізоляційної доктрини своєї адміністрації, на яку частково вплинув віце-президент Дж. Д. Венс”, ‒ зазначає видання.

“Це не наша війна”, ‒ неодноразово заявляв Трамп, а Пентагон деякий час готувався до цього кроку.

Зараз Вашингтон переходить до оперативної фази. Високопоставлений ізраїльський чиновник вважає, що вихід може бути лише частковим. Ізраїль також намагається запобігти цьому, побоюючись, що це підбадьорить Туреччину, яка відкрито прагне розширити свій вплив у регіоні після падіння режиму диктатора Башара Асада.