Пакет допомоги від Німеччини: ППО і артилерійські боєприпаси

На засіданні Контактної групи з оборони України (Рамштайн) 11 квітня у Брюсселі Німеччина оголосила про новий пакет допомоги . Німці залишаються ключовою ланкою і допомоги Україні на континенті, і консолідації ЄС проти російського імперіалізму.

Фото: EPA/UPG Marder і Fuchs, Шторкау, Німеччина, 23 жовтня 2020 р. Солдати німецької армії відпрацьовують переправу через річку Ельба з танкамиШторкау, Німеччина, 23 жовтня 2020 р.

Саме німецька економіка переформатовується під нову холодну війну, саме Бундесвер переформовує свій танковий батальйон у бригаду для Естонії, а шість полків внутрішньої безпеки перешивають у 4-ту дивізію Бундесверу (усього планують 12 полків, тож дивізія не остання).

Україні Берлін пообіцяв чотири батареї IRIS-T середнього та ближнього радіусу. Незрозуміло, чи по дві кожної версії, чи хочуть спробувати передавати організмами, коли і ближній радіус, і середній зав'язаний на один радар і центр тактичних операцій.

У принципі, норвежці експериментують з об'єднанням пускових установок і очей у мережу з NASAMS — на виході важче перевантажити канальність, є можливість заощадити, бо умовному «шахеду» вистачить і дешевої версії ракети малого радіуса без транспортно-пускових контейнерів.

300 ракет до них — ракети, як і раніше, дефіцит, особливо через створення «Небесного щита», тому це реально багато. Німці переймаються, щоб ми зберігали можливість протистояти хвилям крилатих ракет і далекобійних БпЛА.

30 ракет до Patriot — не думаю, що версії останні кінетичні, але явно як мінімум GEM-T, уже заточені для перехоплення балістики.

Фото: US DoD GEM-T, основної ракети для ЗРК Patriot, що призначена для перехоплення літаків та інших аеродинамічних цілей на дальності до 160 км Пуск, основної ракети для ЗРК, що призначена для перехоплення літаків та інших аеродинамічних цілей на дальності до 160 км

На сьогодні немає варіантів отримувати ракети, окрім як у США, — у Японії локалізація тільки починається, ЄС вийде аж 2027 року на серійні партії, там теж усе розписано на роки.

Можливо, Берлін піднімає ракети зі зберігання через відновлення, тому такими партіями, можливо, постачають з коліс, щоб не було великих запасів в Україні через ризик потрапити під удари російських ракет.

120 неназваних ПЗРК, імовірно, Stinger, які німці роблять за ліцензією на потужності компанії Airbus Defence and Space.

У Берліна найсвіжіша версія — D (нам вистачить проти крилатих ракет, баражувальних боєприпасів і літаків). Навряд чи США встигли передати технології для модернізації проти БПЛА у версії J, оскільки нещодавно німці замовляли терміново 900 ракет з неконтактним підривником.

Не лише для закриття переданого в Україну, а й для створення парку ближнього радіуса тактичних машин Skyranger 30. Саме для них і канал зв'язку, і неконтактний підрив — німці враховують досвід хвиль «шахедів» проти нас.

14 артилерійських систем. Не САУ, артилерійських систем — можливо, це “Богдани-Б”, які вже засвітилися на німецьких полігонах і в німецьких медіа. Які чітко вказували, що виробники не лише в Україні, а й у ЄС — це розумно, адже дозволить уникнути потенційних ударів і швидко наростити поставки.

Фото: Rheinmetall Skyranger під час виставки, червень 2024, Німеччина. Олаф Шольц біля комплексупід час виставки, червень 2024, Німеччина.

300 дронів Vector (уже понад 500 у лаві) — це розвідувальні БпЛА вертикального зльоту з елементами ШІ, суто для розвідки, для наведення артилерії в зоні до 35 км углиб. Чудовий апарат завдяки нічному каналу й ШІ — сховатися від нього набагато важче, ніж просто від очей оператора.

25 Marder A3 — машини з додатковим бронюванням, нічним каналом і непоганим ПТРК. Їх на зберіганні під 1500, Бундесвер усі буде виводити зі штату і замінювати на Puma. Так що ремонтуватимуть і постачатимуть батальйонними комплектами.

Наземні РЛС — німці зараз беруть на озброєння нове покоління BUR, вивільняють попередні станції на штативах ABRA й LeGAR. Вони можуть виявити і піхоту, і техніку за п'ять-сім кілометрів, це корисно під час атак людськими хвилями, нальоту на мотоциклах і руху колон.

Левова частка пакету — ППО. Німці чудово розуміють, що небо в Україні не належить нікому. Обидві сторони використовують і використовуватимуть авіацію до кінця війни — для бомбардування з гранично малих висот, засідок, пусків з граничної дистанції, але захопити ініціативу в повітрі нікому не вдасться.

І не тільки тому, що потужна ППО, розвинена мережа радіолокацій, величезні простори й урбанізація дозволяють зберігати загрозу для авіації до останнього. Як це було в Югославії, коли йшла евакуація з Косова після двох з половиною місяців бомбардувань, звідти виводили живі комплекси ППО.

А здебільшого тому, що авіація — це не лише винищувачі й ударні борти, а й борти ДРЛО, РЕБ, авіанавідники, штаби, диспетчери — це все формують роками. Якщо РФ не змогла побудувати цю систему за десять років підготовки до війни, то з втратами та під санкціями точно не збудує. Та й нам буде важко це зробити з нуля, навіть за допомогою партнерів.

Фото: EPA/UPG Rheinmetall, Німеччина, 6 червня 2023 р. Виробництво 155 мм артилерійських снарядів на заводі, Німеччина, 6 червня 2023 р.

Наступний пріоритет — боєприпаси до артилерії. Берлін планує передати пів мільйона снарядів у 2025 році. Це вже масштаби США — вони хочуть виробляти 1,2 млн «кабанчиків» щонайшвидше 2026 року, а на стабільні 40 тисяч на місяць вийшли не так давно. Попри війну дронів, західна артилерія, як і раніше, переважає за точністю й дальністю російську і залишається потужним засобом стримування ворога.

ППО й артилерія, як на мене, — ключові ланки успіху на землі. Якщо підперти точні й більш далекобійні західні снаряди валом вітчизняних боєприпасів для легких гаубиць, РС, мінометних мін, важкого піхотного, снарядів для дистанційного мінування, які випускатимуть під захистом ППО, — реально сточити людські хвилі росіян, як ми сточили їм танкові війська.

І жодні КАБи по 150 штук на добу на фронті в тисячу кілометрів на сотню організмів Росії не допоможуть.