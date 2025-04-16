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Трамп погрожує позбавити Гарвард податкових пільг

Білий дім хоче, щоб університет вибачився за свою позицію.

Трамп погрожує позбавити Гарвард податкових пільг
Пропалестинські мітинги у Гарварді
Фото: The Guardian

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість втрати Гарвардським університетом свого особивого фіскального статусу, який дозволяє навчальному закладу не сплачувати податок на дохід.

Як пише Reuters, американські виші належать до винятків із загальних положень податкового кодексу на основі того, що здійснюють свою діяльність "лише в освітніх цілях". Проте господар Білого дому погрожує змінити це, якщо найвідоміший університет Америки не вибачиться за свою позицію щодо пропалестинських протестів у кампусі.

Трамп вважає, що Гарвард "просуває політичну, ідеологічну та натхненну тероризмом хворобу", підтримує "крайні ліві та марксистські погляди" і сприяє "антиамериканським та антисемітським акціям". 

Напередодні університет відкинув список вимог від Білого дому, які передбачали втручання у внутрішні процеси закладу і зміну правил щодо персоналу та студентства. У Гарварді заявили, що не підуть на обмеження власної незалежності. У відповідь Трамп позбавив виш мільярдного державного фінансування у вигляді грантів.  

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