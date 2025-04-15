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Експрезидента Перу визнали винним у відмиванні грошей

Його дружину також визнали винною у відмиванні грошей.

Експрезидента Перу визнали винним у відмиванні грошей
Експрезидент Перу Ольянта Умала
Фото: EPA/UPG

Колишнього президента Перу Ольянту Умалу визнали винним у відмиванні грошей та засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє BBC.

Суд визнав, що Умала отримував незаконні кошти від бразильської будівельної компанії Odebrecht для фінансування своїх виборчих кампаній у 2006 та 2011 роках.

Крім того, суд визнав винною у відмиванні грошей його дружину, Надін Ередіа, яка разом з Умалою є співзасновницею Націоналістичної партії. Її також засудили до 15 років позбавлення волі.

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Суд тривав понад три роки, прокурори просили засудити Умалу до 20 років ув'язнення, а Ередію - до 26,5 років.

Умала особисто був присутній на оголошенні вироку, а його дружина слухала його через відеозв'язок. Вони заперечували будь-які правопорушення.

Ольянта Умала, колишній армійський офіцер, який воював проти маоїстських повстанців “Сяючий шлях”, вперше став національно відомим у 2000 році, коли очолив короткочасне військове повстання проти тодішнього президента Альберто Фухіморі.

У 2006 році він балотувався на посаду президента. Він об'єднався з тодішнім президентом Венесуели Уго Чавесом, і прокурори стверджували, що Умала отримував незаконне фінансування від Чавеса для фінансування своєї кампанії.

У 2011 році Умала знову балотувався на президентські вибори, цього разу на більш поміркованій платформі, і переміг свого правого суперника, Кейко Фухіморі.

Його юридичні проблеми почалися невдовзі після закінчення його терміну повноважень у 2016 році, коли бразильський будівельний гігант Odebrecht зізнався у виплаті сотень мільйонів доларів хабарів урядовцям та політичним партіям по всій Латинській Америці, щоб отримати бізнес-замовлення.

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