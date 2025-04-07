Директора комунального підприємства Дніпра підозрюють у розраті 4,4 млн грн на техніці для ЗСУ

Повідомили про підозру директору комунального підприємства Дніпра у розтраті понад 4,4 млн грн під час закупівлі квадроциклів для сил оборони.

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки та Офісі генпрокурора.

Чиновника підозрюють у розтраті державного майна.

Встановили, що за кошти, виділені в рамках Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки посадовець уклав договори за значно завищеними цінами та без застосування відкритих торгів. Загальна вартість закупівлі квадроциклів для потреб сил оборони становила майже 274 тис. євро.

Надалі комунальне підприємство отримало 33 квадроцикли згідно підписаного контракту. За це міськрада перерахувала майже 12,3 млн грн. При цьому, відповідно до висновків судово-товарознавчої експертизи, вартість товару була завищена на понад 4,4 млн грн від ринкової.

Посадовцю повідомили про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального Кодексу України (розтрата чужого майна, яке перебувало у його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах).

Досудове розслідування триває. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.