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На Одещині правоохоронці вимагали гроші із майже 30 підприємців, погрожуючи мобілізацією їхніх працівників

Щомісячна сума "данини" становила в середньому 9 тисяч гривень з одного підприємця.

На Одещині правоохоронці вимагали гроші із майже 30 підприємців, погрожуючи мобілізацією їхніх працівників
Викрили двох правоохоронців на вимаганні грошей
Фото: ДБР

На Одещині викрили двох правоохоронців, які систематично вимагали хабарі з власників малого бізнесу. Під загрозою мобілізації їхніх працівників підприємці змушені були регулярно сплачувати визначену суму.

Про це повідомили у ДБР. 

З листопада 2024 року фігуранти щомісяця вимагали гроші, погрожуючи повідомити військкомати про працівників, які не перебувають на військовому обліку, а також погрожували штрафами та врученням повісток.

Щомісячна сума «данини» становила в середньому 9 тисяч гривень з одного підприємця та визначалася індивідуально. Загалом за місяць з майже 30 підприємців правоохоронці отримували близько 220 тисяч гривень, які ділили між собою.27 березня одного з них затримали під час одержання чергового хабаря від кількох підприємців на загальну суму 42 тисячі гривень.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою неправомірної вигоди).

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 1 мільйон гривень кожному. Готується клопотання щодо їх відсторонення від посад.

  • Минулого року в Одесі затримано харківського правоохоронця, який за $7,5 тисяч організував втечу військовозобов’язаних до Молдови.
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