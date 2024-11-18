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В Одесі затримали правоохоронця, який переправляв військовозобов'язаних за кордон

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

В Одесі затримали правоохоронця, який переправляв військовозобов'язаних за кордон
Фото: ДБР

В Одесі затримано харківського правоохоронця, який за $7,5 тисяч організував втечу військовозобов’язаних до Молдови.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області. "За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненої з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України)", — ідеться у повідомленні.  За даними слідства, правоохоронець з Харкова розробив "схему" втечі чоловіків за кордон за 7500 доларів США.   Для реалізації "плану" він купляв квитки на потяг до Одеси, бронював готель, а вже далі з наданням вказівок та рекомендацій його "клієнт" мав пішки перетнути державний кордон України у напрямку Республіки Молдова.  "До Одеси правоохоронець їздив разом з ухилянтом, наголошуючи, що візьме із собою документи, що надають можливість безперешкодно пересуватись по території України", — додають у прокуратурі.  Перед поїздкою підозрюваний повідомляв, що обовʼязково потрібно одразу передати $2 тисячі як "аванс".  "16 листопада 2024 року ділок разом з черговим "клієнтом" поселились у готелі у м. Одеса, де отримав другий "транш" у розмірі $5500. Правоохоронці затримали фігуранта в порядку ст. 208 КПК України. 

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 484 480 грн строком на 60 діб.

Встановлюються інші особи, причетні до вчинення вказаного злочину. 

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