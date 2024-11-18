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​На Одещині вилучили підроблені електроінструменти на 14,4 млн грн

Встановлено, що ділки купували дешеві китайські товари, клеїли на них брендовані наліпки та продавали за завищеною ціною.

​На Одещині вилучили підроблені електроінструменти на 14,4 млн грн
Фото: БЕБ

На Одещині детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, члени якої налагодили продаж підроблених електроінструментів. 

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Встановлено, що фігуранти  купували дешеві китайські товари, які ззовні схожі на оригінал, клеїли на них брендовані наліпки та продавали за завищеною ціною.

Детективи провели 12 санкціонованих обшуків в місцях зберігання та продажу фальсифікованих товарів на одному із найбільших промтоварних ринків  Одеси. У результаті було вилучено понад 2000 підроблених електроінструментів і приладів вартістю майже 14,4 млн грн. 

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 229 Кримінального кодексу (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару).  

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