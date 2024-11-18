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Без походу в ТЦК. У Міноборони пояснили, як працюватиме онлайн-взяття на облік через Резерв+

Міністерство має на меті перетворити Резерв+ в загальноукраїнський рекрутинговий онлайн-центр

Без походу в ТЦК. У Міноборони пояснили, як працюватиме онлайн-взяття на облік через Резерв+
Анатолій Баргилевич, Рустем Умеров та Катерина Черногоренко
Фото: LB.ua

У застосунку Резерв+ з’явиться можливість ставати на військовий облік без походу в ТЦК та СП, повідомив на брифінгу 18 листопада міністр оборони Рустем Умеров.

У відповідь на запитання кореспондентки LB.ua, заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко уточнила, що зміни плануються уже в 2025 році. Нині команда напрацьовує рішення.

“Ми хочемо зробити можливою верифікацію без походу в ТЦК і пред’явлення паперового документу, а через наприклад, верифікацію в Банк-ID, через підтвердження документів з Державної міграційної служби чи Єдиного державного демографічного реєстру. Зараз разом з колегами працюємо над цим. Потрібні деякі зміни в законодавство, але основна ідея в тому, щоби людина могла в своєму смартфоні з будь-якого зручного місця стати на облік”, - пояснила Черногоренко.

Рустем Умеров, своєю чергою, додав, що таким чином міністерство має на меті перетворити Резерв+ в загальноукраїнський рекрутинговий онлайн-центр, щоб замінити офлайнові точки ТЦК.

Втім, як буде із проходженням військово-лікарської комісії перед постановкою на облік онлайн - рішення поки напрацьовують, зазначила Черногоренко, посилаючись на плани щодо загальної реформи ВЛК, яку теж незабаром мають презентувати.

Головне зі спільного брифінгу Міноборони та Генштабу щодо підсумків і планів з цифровізації армії читайте незабаром.

“Зараз реформа (ВЛК) на столі. Ми вийшли з пропозицією, як це буде виглядати. А те, як відбуватиметься проходження при постановці на облік вперше, чи оновлення даних по ВЛК - це ще обговорюється”, - пояснила заступниця міністра.

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