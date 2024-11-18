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Міноборони кодифікувало та допустило до використання FPV-комплекс «Вихор»

Ці коптери швидкісні, і можуть без проблем наздогнати у русі ворожу бронетехніку чи автомобіль. 

Міноборони кодифікувало та допустило до використання FPV-комплекс «Вихор»
FPV-комплекс «Вихор»
Фото: Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони FPV-комплекс «Вихор».

Про це йдеться у повідомленні пресслужби оборонного відомства.

FPV-дрони цього комплексу мають декілька конфігурацій розміру. Для керування дронами пілот використовує спеціальний пульт, FPV-окуляри та обладнання для прийому-передавання сигналу.

Коптери швидкісні, можуть без проблем наздогнати у русі ворожу бронетехніку чи автомобіль. За допомогою цих FPV можна уражати й живу силу окупантів в окопах та бліндажах.

Виробники можуть обладнати дрони додатковим устаткуванням для виконання ширшого кола завдань.

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