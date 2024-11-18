Міноборони кодифікувало та допустило до використання FPV-комплекс «Вихор»

Ці коптери швидкісні, і можуть без проблем наздогнати у русі ворожу бронетехніку чи автомобіль.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони FPV-комплекс «Вихор».

Про це йдеться у повідомленні пресслужби оборонного відомства.

FPV-дрони цього комплексу мають декілька конфігурацій розміру. Для керування дронами пілот використовує спеціальний пульт, FPV-окуляри та обладнання для прийому-передавання сигналу.

Коптери швидкісні, можуть без проблем наздогнати у русі ворожу бронетехніку чи автомобіль. За допомогою цих FPV можна уражати й живу силу окупантів в окопах та бліндажах.

Виробники можуть обладнати дрони додатковим устаткуванням для виконання ширшого кола завдань.

Міноборони України створило нову систему захисту інтелектуальної власності та патентування військових технологій. завдяки цьому з’явилися чіткі правила співпраці з українськими і міжнародними партнерами, а інновації тепер захищені.