Міноборони кодифікувало та допустило до використання FPV-комплекс «Вихор»

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони FPV-комплекс «Вихор».
Про це йдеться у повідомленні пресслужби оборонного відомства.
FPV-дрони цього комплексу мають декілька конфігурацій розміру. Для керування дронами пілот використовує спеціальний пульт, FPV-окуляри та обладнання для прийому-передавання сигналу.
Коптери швидкісні, можуть без проблем наздогнати у русі ворожу бронетехніку чи автомобіль. За допомогою цих FPV можна уражати й живу силу окупантів в окопах та бліндажах.
Виробники можуть обладнати дрони додатковим устаткуванням для виконання ширшого кола завдань.
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