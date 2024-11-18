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Росіяни вночі і увечері атакували 3 ракетами і 11 БпЛА

Захисники збили вісім дронів. 

Росіяни вночі і увечері атакували 3 ракетами і 11 БпЛА
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

У ніч на 18 листопада, починаючи з 19:30, російська армія атакувала Сумську область двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з території Воронезької області та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Курської області.

Крім того, ворог випустив 11 дронів Shahed і невстановленого типу. Про це повідомили в Повітряних силах. 

"Вісім ударних дронів було збито протиповітряною обороною у Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. Три БпЛА – локаційно втрачено", – ідеться у повідомленні. 

ППО збила вісім БпЛА
Фото: Повітряні сили в Telegram
ППО збила вісім БпЛА

  • Учорашнього чергового руйнівного удару по Сумській області Росія завдала після ночі комбінованої атаки. Ворог вдарив по багатоповерхівці в обласному центрі. Загинули не менше 11 людей, ще 89 поранені. 
  • Також ворог атакував критичну інфраструктуру. 
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