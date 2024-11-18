Росіяни вночі і увечері атакували 3 ракетами і 11 БпЛА

У ніч на 18 листопада, починаючи з 19:30, російська армія атакувала Сумську область двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з території Воронезької області та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Курської області.

Крім того, ворог випустив 11 дронів Shahed і невстановленого типу. Про це повідомили в Повітряних силах.

"Вісім ударних дронів було збито протиповітряною обороною у Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. Три БпЛА – локаційно втрачено", – ідеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram ППО збила вісім БпЛА