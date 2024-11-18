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Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по РФ далекобійними ракетами

За його словами, військово-промисловий комплекс США хоче розв'язати третю світову.

Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по РФ далекобійними ракетами
Дональд Трамп молодший
Фото: EPA/UPG

Дональд Трамп молодший, син обраного президента США назвав "імбецилами" відповідальних за надання Україні дозволу бити далекобійними ракетами по території РФ.

Про це він написав у соцмережі Х. 

"Будь життя прокляте!!! Імбецили", – йдеться у повідомленні молодшого Трампа.

Також, за його словами, влада США прагне встигнути розв'язати третю світову війну до інавгурації Дональда Трампа.

"Військово-промисловий комплекс, здається, хоче переконатися, що Третя світова війна почалася до того, як мій батько матиме шанс встановити мир і врятувати життя", – написав він. 

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