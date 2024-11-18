Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по РФ далекобійними ракетами

Дональд Трамп молодший, син обраного президента США назвав "імбецилами" відповідальних за надання Україні дозволу бити далекобійними ракетами по території РФ.
Про це він написав у соцмережі Х.
"Будь життя прокляте!!! Імбецили", – йдеться у повідомленні молодшого Трампа.
Також, за його словами, влада США прагне встигнути розв'язати третю світову війну до інавгурації Дональда Трампа.
"Військово-промисловий комплекс, здається, хоче переконатися, що Третя світова війна почалася до того, як мій батько матиме шанс встановити мир і врятувати життя", – написав він.
The Military Industrial Complex seems to want to make sure they get World War 3 going before my father has a chance to create peace and save lives.— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 17, 2024
Gotta lock in those $Trillions.
Life be damned!!! Imbeciles! https://t.co/ZzfwnhBxRh
- Учора The New York Times писали про те, що Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами углиб Росії. Згодом інші ЗМІ додали, що удари відбудуться найближчим часом.
- Зброя, швидше за все, спочатку буде застосована проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил в Курській області РФ.
- За словами Зеленського, далекобійність для нашої армії - це один із пунктів Плану перемоги.