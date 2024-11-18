Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по РФ далекобійними ракетами

За його словами, військово-промисловий комплекс США хоче розв'язати третю світову.

Дональд Трамп молодший, син обраного президента США назвав "імбецилами" відповідальних за надання Україні дозволу бити далекобійними ракетами по території РФ.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Будь життя прокляте!!! Імбецили", – йдеться у повідомленні молодшого Трампа.

Також, за його словами, влада США прагне встигнути розв'язати третю світову війну до інавгурації Дональда Трампа.

"Військово-промисловий комплекс, здається, хоче переконатися, що Третя світова війна почалася до того, як мій батько матиме шанс встановити мир і врятувати життя", – написав він.

The Military Industrial Complex seems to want to make sure they get World War 3 going before my father has a chance to create peace and save lives.

Gotta lock in those $Trillions.

Life be damned!!! Imbeciles! https://t.co/ZzfwnhBxRh — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 17, 2024