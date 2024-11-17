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​​Єрмак вважає, що росіяни мають проводити протести проти війни в Москві

Голова ОП порадив "хорошим" росіянам виходити на демонстрації в себе на Батьківщині.

​​Єрмак вважає, що росіяни мають проводити протести проти війни в Москві
Андрій Єрмак
Фото: Офіс Президента

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначає, що росіяни, які виступають проти режиму Володимира Путіна, повинні проводити акції протесту проти війни в столиці Росії.

Про це він написав у Telegram.

"Росіяни винні у вбивствах українців. Винні в геноциді. Винні в тому, що привели до влади Путіна, і він досі сидить в Кремлі. Єдиний шлях врятуватися - це проводити протести проти війни в Москві. Якщо ж цього немає і росіян влаштовують злочини Путіна, вони з ним - одне ціле", - наголосив Єрмак.

  • Нагадаємо, що 17 листопада в Берліні відбувся "антивоєнний марш російської опозиції", в якому взяли участь понад тисячу людей, включаючи Юлію Навальну, Іллю Яшина та Владіміра Кара-Мурзу.
  • Українці в Німеччині влаштували протест у відповідь, виражаючи розчарування діями російських "лібералів" і наголошуючи на лицемірстві, скандуючи гасла проти російської агресії. 
  • Посол України в Німеччині Олексій Макеєв розкритикував ідею російської опозиції антивоєнну демонстрацію. Він припустив, що захід буде швидше "листопадовою прогулянкою без гідності та наслідків", на якій малоймовірно можна буде почути заклики до постачання зброї Україні чи колективу відповідальність росіян за вторгнення.
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