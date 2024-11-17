​​Єрмак вважає, що росіяни мають проводити протести проти війни в Москві

Голова ОП порадив "хорошим" росіянам виходити на демонстрації в себе на Батьківщині.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначає, що росіяни, які виступають проти режиму Володимира Путіна, повинні проводити акції протесту проти війни в столиці Росії.

Про це він написав у Telegram.

"Росіяни винні у вбивствах українців. Винні в геноциді. Винні в тому, що привели до влади Путіна, і він досі сидить в Кремлі. Єдиний шлях врятуватися - це проводити протести проти війни в Москві. Якщо ж цього немає і росіян влаштовують злочини Путіна, вони з ним - одне ціле", - наголосив Єрмак.