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Єрмак назвав близьким консенсус щодо запрошення України до НАТО

"Альтернативи вирішенню цього питання немає".

Єрмак назвав близьким консенсус щодо запрошення України до НАТО
Андрій Єрмак
Фото: Офіс Президента

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час візиту до Канади заявив про зростання підтримки членства України в НАТО серед країн Альянсу.

Як пише Укрінформ, посадовець стверджує, що "ми близькі до консенсусу щодо запрошення для України".

Більшість членів НАТО, за словами Єрмака, вже підтримують перший пункт Плану перемоги Володимира Зеленського. "З тими, хто ще сумнівається, треба працювати, бо альтернативи вирішенню цього питання немає", - заявив очільник ОП.

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