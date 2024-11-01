МЗС України офіційно відреагувало на підсумки виборів у Грузії

У відомстві не здивовані, що результати високо оцінили в Росії.

Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву щодо парламентських виборів у Грузії, які відбулися 26 жовтня та завершилися, за версією центрвиборчкому, перемогою керівної партії "Грузинська мрія".

У МЗС стверджують, що підтримують висновки міжнародних спостерігачів, які зафіксували на виборах численні порушення: підкуп, залякування, примус, тиск на виборців, непрозорість голосування та відсутність доступу опозиції до мас-медіа.

Дипломати "не здивовані, що результати виборів високо оцінили та привітали в Росії, бо саме такі методи притаманні російському режиму".

Україна закликає Грузію "не йти білоруським шляхом до втрати суверенітету і незалежності". Встановлені спостерігачами факти "мають бути розслідувані для забезпечення легітимності виборів та уникнення політичної кризи".