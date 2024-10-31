Президент Аргентини звільнив очільницю МЗС за голосування в ООН

Міністерка закордонних справ Аргентини Діана Мондіно втратила свою роботу після того, як південноамериканська держава стала однією зі 187, які підтримали резолюцію ООН із закликом до Сполучених Штатів припинити дію економічного ембарго проти Куби.

Як пояснює BBC, раніше Аргентина справді мала достатньо дружні відносини з Островом Свободи, підтримуючи ідею зняття торговельної блокади, за що Куба визнавала аргентинський суверенітет над Фолклендськими островами.

Проте президент Хав'єр Мілей, який і відправив Мондіно у відставку, наголосив, що зараз країна "у кожному своєму рішенні має відображати цінності західних демократій і категорично проти кубинського диктаторського режиму, що порушує права людини".

Голосування в ООН стало першим випадком за час президентства Мілея, коли позиція Аргентина офіційно не збіглася із позицією Сполучених Штатів. Проти зняття ембарго, окрім США, висловився лише Ізраїль.

Новим міністром закордонних справ Аргентини стане посол у США Жерардо Вертхайн.