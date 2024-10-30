Переможниця виборів у Литві відмовляється від посади прем'єр-міністра

Лідер переможців на парламентських виборах в Литві, соціал-демократів, Вілія Блінкявічюте підтвердила, що не збирається обіймати посаду прем’єр-міністра.
Про це повідомляє Politico.
“Я не маю можливості бути прем’єр-міністром, зважаючи на мій вік і стан здоров’я. Я переконана, що майже 65-річному прем’єр-міністру було б важко виконувати свої обов’язки, тому що я пенсіонер і за весь період виборів дуже оцінила, яка це буде відповідальна робота, наскільки потребує здоров’я та сили”, - сказала Блінкявічюте.
Вона наголосила, що не має бажання “займати посаду лише заради її зайняття”.
Блінкявічюте запропонувала Ґінтаутаса Палуцкаса, колишнього лідера соціал-демократів, на посаду очільнику уряду, і назвала його “найкращим кандидатом з необхідним досвідом і якостями для прем’єр-міністра”.
Вілія Блінкявічюте також заявила, що не буде займати місце в литовському парламенті. Водночас вона продовжить працювати як депутат Європарламенту в Брюсселі, де вона є членом законодавчого органу з 2009 року.
- За результатами другого туру парламентських виборів Литви, який проходив 27 жовтня, перемогу здобула опозиційна Соціал-демократична партія. Ця партія здобула усього 52 мандати і матиме найбільшу групу в майбутньому парламенті.
- На другому місці опинилася партія "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи", яку очолює прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте. Вони отримали 28 місць у парламенті. Партія "Зоря Німану" на чолі з Ремігіюсом Жемайтайтісом здобула 20 мандатів, а "За Литву" – 14.