Переможниця виборів у Литві відмовляється від посади прем'єр-міністра

Лідер переможців на парламентських виборах в Литві, соціал-демократів, Вілія Блінкявічюте підтвердила, що не збирається обіймати посаду прем’єр-міністра.

Про це повідомляє Politico.

“Я не маю можливості бути прем’єр-міністром, зважаючи на мій вік і стан здоров’я. Я переконана, що майже 65-річному прем’єр-міністру було б важко виконувати свої обов’язки, тому що я пенсіонер і за весь період виборів дуже оцінила, яка це буде відповідальна робота, наскільки потребує здоров’я та сили”, - сказала Блінкявічюте.

Вона наголосила, що не має бажання “займати посаду лише заради її зайняття”.

Блінкявічюте запропонувала Ґінтаутаса Палуцкаса, колишнього лідера соціал-демократів, на посаду очільнику уряду, і назвала його “найкращим кандидатом з необхідним досвідом і якостями для прем’єр-міністра”.

Вілія Блінкявічюте також заявила, що не буде займати місце в литовському парламенті. Водночас вона продовжить працювати як депутат Європарламенту в Брюсселі, де вона є членом законодавчого органу з 2009 року.