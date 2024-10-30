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Радбез ООН збереться у середу через розгортання військ КНДР

Україна просила швейцарське Головування скликати засідання.

Радбез ООН збереться у середу через розгортання військ КНДР
Постпред України при ООН Сергій Кислиця
Фото: EPA/UPG

30 жовтня відбудеться засідання Ради безпеки ООН через залучення військових КНДР до війни в нашій державі.

Як повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, із відповідним проханням Україна звернулася до швейцарського Головування.

«Сьогодні у звʼязку із зверненням України до швейцарського Головування Радбезу ООН відбудеться засідання Ради щодо розгортання північнокорейських військових - початок орієнтовно опісля 22:15 за Києвом», - написав Кислиця на своїй сторінці у соцмережі Х.

  • 29 жовтня Пентагон нарешті підтвердив, що КНДР відправила близько 10 тисяч солдатів на навчання на сході Росії, і частина з них перемістилася до Курської області.
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