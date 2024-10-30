Радбез ООН збереться у середу через розгортання військ КНДР

30 жовтня відбудеться засідання Ради безпеки ООН через залучення військових КНДР до війни в нашій державі.
Як повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, із відповідним проханням Україна звернулася до швейцарського Головування.
«Сьогодні у звʼязку із зверненням України до швейцарського Головування Радбезу ООН відбудеться засідання Ради щодо розгортання північнокорейських військових - початок орієнтовно опісля 22:15 за Києвом», - написав Кислиця на своїй сторінці у соцмережі Х.
- 29 жовтня Пентагон нарешті підтвердив, що КНДР відправила близько 10 тисяч солдатів на навчання на сході Росії, і частина з них перемістилася до Курської області.