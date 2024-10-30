Радбез ООН збереться у середу через розгортання військ КНДР

30 жовтня відбудеться засідання Ради безпеки ООН через залучення військових КНДР до війни в нашій державі.

Як повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, із відповідним проханням Україна звернулася до швейцарського Головування.

«Сьогодні у звʼязку із зверненням України до швейцарського Головування Радбезу ООН відбудеться засідання Ради щодо розгортання північнокорейських військових - початок орієнтовно опісля 22:15 за Києвом», - написав Кислиця на своїй сторінці у соцмережі Х.