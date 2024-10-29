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Пентагон: частина військових з КНДР вже присутня в Курській області

У Міноборони США вважають, що залучення Росією військових КНДР свідчить про значні втрати особового складу армії Росії.

Пентагон: частина військових з КНДР вже присутня в Курській області
Генерал Пет Райдер на брифінгу в Пентагоні
Фото: defense.gov

КНДР відправила близько 10 тис. солдатів на навчання на сході Росії, частина з них перемістилися до Курської області.

Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер, передає Суспільне.

"Як ми вже наголошували раніше, ми вважаємо, що КНДР відправила приблизно 10 тисяч солдатів на навчання на сході Росії. Ці війська, ймовірно, посилять російські сили поблизу України протягом наступних кількох тижнів", – повідомив Райдер.

Речник Пентагону зазначив, що декілька тисяч солдат КНДР перемістились в напрямку Курської області, поблизу кордону з Україною. 

Втім, Райдер відмовився називати їх точну кількість, але зазначив, що на даний момент вона "відносно невелика".

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"Менша кількість вже присутні в Курській області. Ми, як і раніше, занепокоєні тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бойових діях або для підтримки бойових дій проти українських сил у Курську", – підкреслив речник міноборони США, і додав, що залучення Росією військових КНДР свідчить про значні втрати особового складу армії.

"Я думаю, що це свідчить про жахливу ситуацію, в якій опинилася Росія з точки зору людських ресурсів на лінії фронту. Вони зазнали значних втрат у цій війні. І той факт, що зараз їм потрібно залучити іноземні війська для підтримки своїх сил всередині Росії вказує на те, що є серйозні питання щодо їхньої здатності продовжувати задовольняти свої кадрові потреби", – зауважив Райдер.

  • Очільник Пентагону Ллойд Остін раніше публічно попередив, що солдати КНДР в разі участі у війні проти України вважатимуться законними військовими цілями.

  • 28 жовтня підтвердження про участь солдатів КНДР у війні на боці Росії і направлення їх у Курську область підтвердив і генсек НАТО Марк Рютте.

  • США та партнери консультуються з приводу реакції на можливе залучення військових КНДР у війні проти України.
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