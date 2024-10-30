У Палаті представників закликають Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною

Лідери Гельсінської комісії США – республіканець Джо Вілсон та демократ Стів Коен – закликають президента Джо Байдена дати дозвіл Польщі, яка є членом НАТО, розширити свою протиповітряну оборону в небі України, допомагаючи збивати російські ракети під виглядом самооборони, пише The Hill із посиланням на відповідний лист.

“Незважаючи на те, що Росія продовжує ескалацію через гібридну війну — порушення повітряного простору, атаки на критично важливу інфраструктуру та спроби дестабілізувати демократичні інститути — ми вагалися протистояти цим загрозам рішуче, дозволяючи Росії вести війну проти альянсу з мінімальними наслідками. У цьому контексті прохання Польщі щодо перехоплення та нейтралізації ракет над Україною є одночасно необхідним і терміновим як механізм підтримки України та захист передньої лінії кордонів НАТО”, — йдеться у документі.

Міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський запропонував цю схему у вересні в інтерв’ю Financial Times.

І хоча тоді Ентоні Блінкен заявив, що це питання є частиною дискусій між союзниками по НАТО, тодішній генеральний секретар Єнс Столтенберг відхилив цю пропозицію, заявивши, що тоді НАТО може «стати частиною конфлікту».

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який приступив до виконання своїх обов’язків у жовтні, ще не розглядав це питання, і НАТО не відразу відповіло на запит про коментарі.