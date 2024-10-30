​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію: мобілізувати необхідно ще понад 160 000 людей
Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію: мобілізувати необхідно ще понад 160 000 людей
Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд
Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
​​Дні спокути, або Ізраїль завдає удару у відповідь
​​Дні спокути, або Ізраїль завдає удару у відповідь
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
ГоловнаСуспільствоВійна

У Палаті представників закликають Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною

Польща сама раніше висловила таке бажання.

У Палаті представників закликають Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною
Фото: EPA/UPG

Лідери Гельсінської комісії США – республіканець Джо Вілсон та демократ Стів Коен – закликають президента Джо Байдена дати дозвіл Польщі, яка є членом НАТО, розширити свою протиповітряну оборону в небі України, допомагаючи збивати російські ракети під виглядом самооборони, пише The Hill із посиланням на відповідний лист.

“Незважаючи на те, що Росія продовжує ескалацію через гібридну війну — порушення повітряного простору, атаки на критично важливу інфраструктуру та спроби дестабілізувати демократичні інститути — ми вагалися протистояти цим загрозам рішуче, дозволяючи Росії вести війну проти альянсу з мінімальними наслідками. У цьому контексті прохання Польщі щодо перехоплення та нейтралізації ракет над Україною є одночасно необхідним і терміновим як механізм підтримки України та захист передньої лінії кордонів НАТО”, — йдеться у документі.

Міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський запропонував цю схему у вересні в інтерв’ю Financial Times.

І хоча тоді Ентоні Блінкен заявив, що це питання є частиною дискусій між союзниками по НАТО, тодішній генеральний секретар Єнс Столтенберг відхилив цю пропозицію, заявивши, що тоді НАТО може «стати частиною конфлікту».

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який приступив до виконання своїх обов’язків у жовтні, ще не розглядав це питання, і НАТО не відразу відповіло на запит про коментарі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies