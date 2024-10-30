На початку 2017 року посадовці Укрзалізниці вжили узгоджених дій, щоб один із постачальників дизельного пального отримав безпідставне підвищення ціни.

Ексначальник Центру забезпечення виробництва Укрзалізниці отримав 3 роки тюрми за збитки на 103 млн грн, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У вівторок, 29 жовтня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) оголосила вирок колишньому начальнику Центру забезпечення виробництва Укрзалізниці та організатору злочину – представнику комерційної структури.

За вироком суду, осіб визнано винуватими у зловживаннях, які завдали Укрзалізниці майже 103 млн грн збитків.

Як уже повідомлялось, у межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП, встановлено, що на початку 2017 року посадовці Укрзалізниці вжили узгоджених дій для того, щоб один із постачальників дизельного пального отримав безпідставне підвищення ціни на нього, збільшивши свій прибуток на загальну суму майже 103 млн грн.

На додаток, попри наявність чинних попередніх контрактів, які дозволяли Укрзалізниці продовжувати отримувати пальне за нижчими цінами, службові особи залізниці умисно наполягли на виконанні поставок саме за новими, вищими на 15-20 %, розцінками.

Вироком суду представника комерційної структури визнано винуватим за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України. Суд призначив йому покарання у виді 5 років 5 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в суб’єктах господарювання усіх форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 роки та зі штрафом.

Колишнього посадовця Укрзалізниці ВАКС визнав винуватим за ч. 2 ст. 364 КК України та призначив покарання – 3 роки 1 місяць позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в суб’єктах господарювання усіх форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 роки та зі штрафом.

Крім того, ВАКС задовольнив цивільний позов АТ «Укрзалізниця» та постановив стягнути з обвинувачених 102,793 млн грн в якості відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину.

Вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів із дня його проголошення.