У Києві посадовець Держпродспоживслужби отримав 7 років тюрми за побори з підприємців

Посадовець налагодив схему вимагання та одержання грошей від власника торговельних точок на ринках Київської області.

У Києві до 7 років в’язниці засудили вже колишнього начальника районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Київській області, повідомляє Київська міська прокуратура.

Прокурором доведено в суді, що посадовець налагодив незаконну схему вимагання та одержання грошей від власника торговельних точок на ринках Київської області.

Згідно з розробленою схемою, за безперешкодну торгівлю чиновник вимагав та отримував щомісяця по 10 000 гривень з однієї торговельної точки.

Затримали його під час отримання 30 000 гривень.