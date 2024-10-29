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У Києві посадовець Держпродспоживслужби отримав 7 років тюрми за побори з підприємців

Посадовець налагодив схему вимагання та одержання грошей від власника торговельних точок на ринках Київської області.

У Києві посадовець Держпродспоживслужби отримав 7 років тюрми за побори з підприємців
Фото: прокуратура

У Києві до 7 років в’язниці засудили вже колишнього начальника районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Київській області, повідомляє Київська міська прокуратура. 

Прокурором доведено в суді, що посадовець налагодив незаконну схему вимагання та одержання грошей від власника торговельних точок на ринках Київської області. 

Згідно з розробленою схемою, за безперешкодну торгівлю чиновник вимагав та отримував щомісяця по 10 000 гривень з однієї торговельної точки. 

Затримали його під час отримання 30 000 гривень.

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