У декількох районах Київської області впали уламки ворожих безпілотників

Інформації про поранених у ОВА немає.

У Київській області внаслідок падіння уламків є пошкодження в декількох районах. В одному з них горів трав'яний настил. Пожежу вже ліквідували.

В іншому уламки дрона пошкодили дорогу поблизу населеного пункту. Фахівці продовжують аналіз наслідків атаки, повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Тривога тривала близько семи годин. Захисники збили всі ворожі цілі, постраждалих немає.

"Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", – прокоментував голова ОВА.