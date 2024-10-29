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Внаслідок ворожого удару по Харкову загинуло троє людей

Окупанти обстріляли приватні будинки.

Внаслідок ворожого удару по Харкову загинуло троє людей
ілюстративне фото
Фото: Харківська ОВА

Близько 3 години ночі Харків зазнав ворожого обстрілу з використанням керованої авіаційної бомби. За повідомленням мера Ігоря Терехова, влучання зафіксовано в Основ'янському районі, росіяни поцілили у приватний сектор.

Станом на 4:00 з-під завалів рятувальники дістали тіла трьох загиблих. Роботи на місці продовжуються.

Два будинки було зруйновано, ще близько 20 зазнали різних ступенів пошкоджень.

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