Внаслідок ворожого удару по Харкову загинуло троє людей

Близько 3 години ночі Харків зазнав ворожого обстрілу з використанням керованої авіаційної бомби. За повідомленням мера Ігоря Терехова, влучання зафіксовано в Основ'янському районі, росіяни поцілили у приватний сектор.

Станом на 4:00 з-під завалів рятувальники дістали тіла трьох загиблих. Роботи на місці продовжуються.

Два будинки було зруйновано, ще близько 20 зазнали різних ступенів пошкоджень.