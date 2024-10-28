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Швеція виділить Україні 63 млн євро військової допомоги

Фінансова підтримка включатиме 20 млн євро на підтримку промислової бази України. 

Швеція виділить Україні 63 млн євро військової допомоги
Шведська САУ Archer
Фото: Роман Чоп

У рамках раніше оприлюднених пакетів підтримки уряд Швеції має намір виділити Україні фінансову підтримку в розмірі 63 млн євро або приблизно 720 млн крон.

Про це повідомила пресслужба уряду Швеції.

“Фінансова підтримка включатиме 20 млн євро на підтримку промислової бази України. Це засновано на датській моделі, яка спрямована на підтримку закупівель української промисловості на основі пропозицій з України”, - йдеться у повідомленні. 

Уточнюється, що уряд Швеції перерахує ці гроші Данії для закупівлі оборонного обладнання через український ОПК. Попередня підтримка Данією цієї моделі дозволила Україні виготовити 18 одиниць української артилерійської системи.

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Також фінансова підтримка включатиме підтримку у розмірі близько 43 млн євро для низки багатосторонніх ініціатив для підтримки України.

Ці гроші мажуть бути виділені, зокрема, на наступні ініціативи:

  • Коаліція за винищувачі, закупівля роботів-винищувачів для української програми F-16
  • Коаліція морської безпеки, підготовка української морської піхоти
  • Коаліція з розмінування, закупівля обладнання для розмінування.
  • ІТ-коаліція, членом якої нещодавно стала Швеція, закупівля обладнання для управління та зв’язку.

Крім того, у рамках цієї підтримки Швеція зробить внесок у Фонд НАТО для України, який закуповує військову техніку.

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