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Уряд Швеції припиняє співпрацю з Грузією

Водночас збільшується фінансування громадянського суспільства в Грузії.

Уряд Швеції припиняє співпрацю з Грузією
Уряд Швеції припиняє співпрацю з Грузією
Фото: Pixabay

Уряд Швеції вирішив припинити будь-яке пряме урядове співробітництво з Грузією.

Про це повідомляє Dagens Nyheter

“Йдеться, зокрема, про співпрацю між податковими органами, яку ми вважаємо недоречною за нинішніх обставин”, – повідомив міністр з питань співробітництва у сфері розвитку Бенджамін Дуза.

Він додав, що уряд може відновити офіційну співпрацю з Грузією, якщо країна знову наблизиться до ЄС. 

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Шведська допомога Грузії становить 190 млн шведських крон на рік. Цього року 25 млн шведських крон було перерозподілено громадянському суспільству Грузії.

Ці гроші йдуть перш за все на підтримку громадянського суспільства фінансовими ресурсами та юридичною компетентністю, щоб воно могло продовжувати працювати, незважаючи на обмежувальне законодавство, яке було запроваджено.

  • Відповідно до остаточних результатів від ЦВК Грузії, партія влади «Грузинська мрія» отримала 53,93% голосів; опозиційні «Коаліція за зміни» – 11,04%, «Єдність – Національний рух» – 10,17%, «Сильна Грузія» – 8,8%, «Гахарія за Грузію» – 7,8%.

  • Міжнародні спостерігачі повідомили про порушення під час голосування і тиск на опозицію та виборців.

  • Провідні парламентарі країн Європи, а також Канади заявили, що вибори у Грузії не були вільними і справедливими.

  • А голова Євроради Шарль Мішель закликав розслідувати порушення на виборах.

  • Сьогодні ввечері у центрі Тбілісі відбулась акція протесту, яку організували опозиційні партії, що подолали прохідний бар'єр і не визнають результатів парламентських виборів.
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