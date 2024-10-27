Провідні парламентарі Європи і Канади оприлюднили спільну заяву щодо виборів у Грузії: ні вільні, ні справедливі

Провідні парламентарі країн Європи і Канади оприлюднили спільну заяву про вибори у Грузії.

Серед підписантів – представники парламентів країн Балтії, України, Польщі, Німеччини, Італії, Швеції, Ірландії, а також Європарламенту.

We are very concerned about 🇬🇪 election, which was neither free nor fair. It must not be recognised internationally. We demand sanctions for those responsible + declare our solidarity with all committed Europeans in 🇬🇪.



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Joint Statement on 🇬🇪 elections. pic.twitter.com/GZYVzXtf8m — Michael Roth - official 🇪🇺🇺🇦🇮🇱🇬🇪 (@MiRo_SPD) October 27, 2024

Депутати вважають, що «Грузія заслуговує на місце в самому серці об'єднаної Європи», але «ці вибори були ні вільними, ні справедливими».

«Політичний клімат напередодні виборів був несумісний із європейськими стандартами справедливості. Кандидати зазнавали залякування і погроз, державна влада зловживалася, голоси купувалися. Звіти міжнародних місій спостерігачів за виборами чітко підтверджують це. Тому існує значне шахрайство на виборах також за допомогою залякування та купівлі голосів у день виборів», - йдеться у заяві.

Парламентарії наголосили, що вибори у Грузії «були про Європу чи ізоляцію, демократію чи авторитаризм, свободу чи русифікацію» і додали, що політика «Грузинської мрії» «просто несумісна із ЄС».

У заяві зазначили, що на цьому тлі Європейський Союз не може визнати результатів виборів і підписанти вимагають персональних санкцій проти тих, хто відповідає за «несправедливий виборчий вплив, залякування та погрози на адресу опозиції та громадянського суспільства».

Попри це парламентарії вважають, що не треба зараз відмовлятися від проєвропейських частин грузинського суспільства. «Ми маємо навіть посилити обміни у громадянському суспільстві. Ми відкидаємо колективне покарання, таке як зупинення лібералізації візового режиму в даний час. Однак ми побоюємося результату освіченої, проєвропейської молоді. Хоча ми вітаємо вас у ЄС, це було б трагедією для європейської орієнтації Грузії», - вважають підписанти заяви.

Ситуацію в країна депутати назвали «білорусизацією країни» і вважають, що коли правляча партія та її лідер підуть за своїми заявами діями, то існує загроза переслідування й заборони опозиції, незалежних ЗМІ та неурядових організацій.

«ЄС має дати зрозуміти правлячій партії, що він цього не прийме, і в цьому випадку буде повне припинення відносин. Ми продовжуємо рішуче підтримувати зусилля президента Саломе Зурабішвілі щодо об'єднання країни, захисту демократії, свободи та верховенства закону, а також збереження та забезпечення європейського майбутнього Грузії», - наголосили парламентарії.