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​Україна заблокувала участь Росії у складі бюро Водної конвенції

Також представницю нашої держави включили до складу Бюро  до 2027 року. 

​Україна заблокувала участь Росії у складі бюро Водної конвенції
Україна заблокувала участь Росії у складі бюро Водної конвенції
Фото: Міндовкілля

Україна заблокувала участь Росії у складі бюро Водної конвенції. 

Про це повідомили у пресслужбі міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Зазначається, що під час засідання 10-ї наради Сторін Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер українська делегація представила екологічну ситуацію в Україні, зокрема наслідки численних порушень з боку РФ, що призвели до екологічної катастрофи після підриву Каховської ГЕС, забруднення річки Сейм та інших. 

"Делегати закликали країни об’єднати зусилля задля справедливості та притягнення росії до відповідальності за екологічні злочини, включно з тими, що стосуються водних ресурсів", – йдеться у повідомленні. 

Також представник Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України презентував Національний план України з транскордонного співробітництва та моніторингу водних ресурсів.

Під час голосування ухвалили рішення про включення представниці Держводагентства від України до складу Бюро Водної конвенції на період 2025-2027 рр. 

"Це відкриває для України нові можливості для активної участі у транскордонній співпраці в напрямку збереження, очищення та моніторингу водних ресурсів. І головне, ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб росія була справедливо покарана за вчинені злочини проти довкілля", – зазначила перша заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко.

За даними Міндовкілля, найбільшої шкоди завдають російські ракети – їхнє паливо отруює ґрунт і воду. Наразі зафіксовано понад 6 тисяч випадків шкоди довкіллю, завданих збройною агресією РФ

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