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Україна передала в ООН ратифікаційну грамоту про приєднання до Римського статуту

З початку 2025 року Україна матиме можливість "впливати на пріоритезацію наших питань в МКС".

Україна передала в ООН ратифікаційну грамоту про приєднання до Римського статуту
Фото: Ірина Мудра

Україна передала в ООН ратифікаційну грамоту стосовно приєднання до Римського статуту. 

Про це повідомила заступниця голови Офісу президента з юридичних питань Ірина Мудра.

"Тепер Римський статут остаточно з Україною. Це був складний шлях, але ми його пройшли й пишаємося цим досягненням", — зазначила вона.

За словами заступниці міністра, з початку 2025 року Україна долучиться до роботи в ключовому органі міжнародного правосуддя й матиме, зокрема, можливість "впливати на пріоритезацію наших питань в МКС".

  • Україна підписала статут ще в 2000 році, але не ратифіковувала його. 15 серпня Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.
  • Ратифікація Римського статуту дозволить Україні як державі-учасниці звертатися безпосередньо до тих держав-учасниць, на території яких може зʼявитися Путін і його поплічники, з вимогою виконати ордери на арешт цих осіб, які підозрюються у скоєнні геноциду проти українського народу і воєнних злочинів.
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