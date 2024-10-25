Україна передала в ООН ратифікаційну грамоту про приєднання до Римського статуту

З початку 2025 року Україна матиме можливість "впливати на пріоритезацію наших питань в МКС".

Україна передала в ООН ратифікаційну грамоту стосовно приєднання до Римського статуту.

Про це повідомила заступниця голови Офісу президента з юридичних питань Ірина Мудра.

"Тепер Римський статут остаточно з Україною. Це був складний шлях, але ми його пройшли й пишаємося цим досягненням", — зазначила вона.

За словами заступниці міністра, з початку 2025 року Україна долучиться до роботи в ключовому органі міжнародного правосуддя й матиме, зокрема, можливість "впливати на пріоритезацію наших питань в МКС".

Україна підписала статут ще в 2000 році, але не ратифіковувала його. 15 серпня Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.