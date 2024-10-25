Україна передала в ООН ратифікаційну грамоту про приєднання до Римського статуту

Україна передала в ООН ратифікаційну грамоту стосовно приєднання до Римського статуту.
Про це повідомила заступниця голови Офісу президента з юридичних питань Ірина Мудра.
"Тепер Римський статут остаточно з Україною. Це був складний шлях, але ми його пройшли й пишаємося цим досягненням", — зазначила вона.
За словами заступниці міністра, з початку 2025 року Україна долучиться до роботи в ключовому органі міжнародного правосуддя й матиме, зокрема, можливість "впливати на пріоритезацію наших питань в МКС".
- Україна підписала статут ще в 2000 році, але не ратифіковувала його. 15 серпня Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.
- Ратифікація Римського статуту дозволить Україні як державі-учасниці звертатися безпосередньо до тих держав-учасниць, на території яких може зʼявитися Путін і його поплічники, з вимогою виконати ордери на арешт цих осіб, які підозрюються у скоєнні геноциду проти українського народу і воєнних злочинів.