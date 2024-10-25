Якщо Гутерреш вирішить піти у відставку, Литва його не відмовлятиме, — Ландсбергіс

Ландсбергіс опублікував фото Гутерреша і Путіна з підписом "This is the UeNd".

Після візиту Антоніу Гутерреша на саміт країн БРІКС під головуванням Путіна, глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс висловився, що не відмовлятиме Генсека ООН йти у відставку.

Саркастичну заяву Габріелюс Ландсбергіс зробив у мережі "Х".

Спершу Ландсбергіс опублікував у мережі "Х" світлину, де Генсек ООН тисне руку Путіну з підписом "This is the UeNd", що в перекладі означає "Кінець ООН".

Згодом глава литовського МЗС написав, що "Якщо Антоніу Гутерреш вирішить піти у відставку, Литва не намагатиметься його відмовити від цього".