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Якщо Гутерреш вирішить піти у відставку, Литва його не відмовлятиме, — Ландсбергіс

Ландсбергіс опублікував фото Гутерреша і Путіна з підписом "This is the UeNd".

Якщо Гутерреш вирішить піти у відставку, Литва його не відмовлятиме, — Ландсбергіс
Антоніу Гуттерреш та Володимир Путін
Фото: Габріелюс Ландсбергіс

Після візиту Антоніу Гутерреша на саміт країн БРІКС під головуванням Путіна, глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс висловився, що не відмовлятиме Генсека ООН йти у відставку.

Саркастичну заяву Габріелюс Ландсбергіс зробив у мережі "Х".

Спершу Ландсбергіс опублікував у мережі "Х"  світлину, де Генсек ООН тисне руку Путіну з підписом "This is the UeNd", що в перекладі означає "Кінець ООН".  

Згодом глава литовського МЗС написав, що "Якщо Антоніу Гутерреш вирішить піти у відставку, Литва не намагатиметься його відмовити від цього".

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