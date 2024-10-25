Якщо Гутерреш вирішить піти у відставку, Литва його не відмовлятиме, — Ландсбергіс

Після візиту Антоніу Гутерреша на саміт країн БРІКС під головуванням Путіна, глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс висловився, що не відмовлятиме Генсека ООН йти у відставку.
Саркастичну заяву Габріелюс Ландсбергіс зробив у мережі "Х".
Спершу Ландсбергіс опублікував у мережі "Х" світлину, де Генсек ООН тисне руку Путіну з підписом "This is the UeNd", що в перекладі означає "Кінець ООН".
This is the UeNd. pic.twitter.com/AMs9BHYTUf— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) October 24, 2024
Згодом глава литовського МЗС написав, що "Якщо Антоніу Гутерреш вирішить піти у відставку, Литва не намагатиметься його відмовити від цього".
- Президент Володимир Зеленський відмовив генсеку ООН Антоніу Гутеррешу у візиті до Києва через його зустріч з Путіним на саміті БРІКС.
- Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 24 жовтня сказав, що "деякі її функціонери віддають перевагу спокусам у Казані, а не змісту Статуту ООН".