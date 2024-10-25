Wall Street Journal: Ілон Маск з 2022 таємно регулярно спілкувався з Путіним

А також з іншими російськими посадовцями, один з яких – творець "фабрики фейків".

Американський бізнесмен-мільярдер Ілон Маск з кінця 2022-го перебував у регулярному контакті з Володимиром Путіним. Розмови між ними стосувалися бізнесу, геополітики і приватних тем, пише Wall Street Journal з посиланням на деяких нинішніх і колишніх посадовців США, Європи й Росії.

За їхніми даними, Путін попросив мільярдера не активувати супутники його компанії Starlink на Тайвані – в якості послуги лідеру КНР Сі Цзіньпіну. Діалог між ними може свідчити про відновлення взаємодії з російським лідером.

Водночас він викликає потенційне занепокоєння національною безпекою, враховуючи роль Путіна як одного з головних супротивників США. При цьому компанії Ілона Маска надають послуги американському уряду в військовій і розвідувальній галузях і мають угоди з Пентагоном.

"Знання про контакти Маска з Кремлем, здається, є секретом уряду. Кілька чиновників Білого дому сказали, що не знали про них. Ця тема дуже делікатна, враховуючи дедалі активнішу участь Маска в кампанії Трампа та наближення президентських виборів у США, до яких залишилося менше ніж два тижні", – повідомили журналісти.

Маск не відповів на запити про коментарі. Мільярдер назвав критику про те, що він став апологетом Путіна, "абсурдною" і сказав, що його компанії "зробили для підриву Росії більше, ніж будь-які". Раніше він визнавав одну розмову з Путіним – у 2021 році. Однак є дані про те, що розмови з російськими посадовцями були і в 2022 і далі. За даними джерел газети, серед інших Маск спілкувався з першим заступником голови адміністрації Путіна Кирієнком. Саме його вважають відповідальним за створення мережі поширення дезінформації, зокрема на соціальній платформі X (до купівлі Маском це був Twitter).

Офіційно Пентагон відмовився коментувати таку тему. Одна людина, обізнана з розмовами, сказала, що уряд стоїть перед дилемою, оскільки він дуже залежить від технологій мільярдера. SpaceX запускає на орбіту життєво важливі супутники національної безпеки, і це компанія, на яку NASA покладається, щоб транспортувати астронавтів до та з Міжнародної космічної станції.

"Їм це не подобається", – сказала ця людина, маючи на увазі контакти Маска і Путіна. Однак додала, що адміністрація не попереджала про можливі порушення безпеки з боку Маска.

Журналісти звернули увагу, що бізнесмен давно захоплювався Росією та її космічною та ракетною програмами. У біографії Маска Уолтера Айзексона йшлося, що бізнесмен їздив до Москви в 2002 році, щоб домовитися про закупівлю ракет для своєї нової космічної програми, але знепритомнів під час обіду з горілкою. Продаж врешті-решт провалився, і росіяни подарували Маску пляшку горілки з його зображенням, накладеним на малюнок Марса.

Розмови мільярдера з Путіним і кремлівськими чиновниками підкреслюють його дедалі більшу схильність виходити за межі бізнесу і заглиблюватися в геополітику. Він кілька разів зустрічався та обговорював справи з Хав’єром Мілеєм з Аргентини, а також з колишнім президентом Бразилії Жаїром Болсонаро, якого він захищав у гострих онлайн-дебатах.

Одне нинішнє та одне колишнє джерело в розвідці сказали, що Маск і Путін продовжували підтримувати контакти і в цьому році, коли мільярдер посилив критику військової допомоги США Україні та взявся за участь у виборчій кампанії Трампа.

Ілон Маск і війна в Україні

На початку повномасштабного вторгнення Росії американський мільярдер висловлювався за допомогу Україні. Однак уже восени 2022 Маск наказав не вмикати термінали Starlink в Криму, чим зірвав українську спецоперацію. Мільярдер пояснив це рішення санкціями і відсутністю часу на звернення по дозвіл до уряду Штатів.

Згодом Маск поширював образливу карикатуру про українського президента.

На думку The Times, інтерес Маска у підтримці Трампа більше політичний, ніж фінансовий, бо його Tesla і Space X уже й так серед найбільших постачальників для міністерства оборони – контракти становлять $15 млрд. Трамп нещодавно пообіцяв Маску місце голови новоствореної комісії в разі перемоги на виборах.

За даними американської преси, російські війська стали ефективнішими на полі бою за допомогою незаконних терміналів Starlink, які дозволили їм використовувати супутниковий Інтернет для покращення координації під час штурмів, виконувати більше вильотів безпілотників і бити по українських військах точним артилерійським вогнем ‒ попри зусилля США зупинити потік технологій.