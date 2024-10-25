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Олександр Усик передав послання Трампу щодо українських полонених

Чемпіон світу з боксу звернувся до ведучого подкасту, участь в якому візьме республіканець.

Олександр Усик передав послання Трампу щодо українських полонених
Олександр Усик
Фото: The Guardian

Український боксер Олександр Усик, який готується до бою-реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі, у мережі X попросив ведучого популярного американського подкасту Джо Рогана передати прохання його наступному гостеві - Дональду Трампу.

Чемпіон написав, що експрезидент - якщо він справді володіє таким впливом на російського диктатора Путіна, як він неодноразово заявляв - міг би скористатися цим для того, щоб допомогти звільнити з полону захисників "Азовсталі" та інших громадян України. Усик підкреслив, що час відіграє ключову роль, тому зробити це потрібно якомога швидше.

У коментарях Джо Рогана закликали не лише дослухатися до прохання Усика, але й покликати його на подкаст одразу після Трампа. 

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