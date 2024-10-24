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Генштаб ЗСУ: зі 157 боїв на фронті 43 припали на Покровський напрямок

Напружена ситуація на Лиманському і Курахівському напрямках.

Генштаб ЗСУ: зі 157 боїв на фронті 43 припали на Покровський напрямок
Бійці 3-ї окремої штурмової бригади
Фото: facebook/3 окрема штурмова бригада

Станом на 22.00 24 жовтня на фронті відбулися 157 бойових зіткнень. 

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, російські загарбники завдали по території України один ракетний удар, 67 авіаударів, скинувши 111 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 580 дронів-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.  

На Харківському напрямку противник вісім разів без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Стариці.  

На Куп’янському агресор проводив наступальні дії біля Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового та Вишневого. Українські захисники зупинили вісім ворожих атак, ще п'ять тривають. 

На Лиманському російські загарбники 23 рази атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Катеринівка, Греківка, Твердохлібове, Терни, Зарічне, Торське та Серебрянка. Два боєзіткнення ще тривають.  

На Сіверському відбили один штурм  окупаційних військ поблизу Виїмки. 

На Краматорському ворог за підтримки авіації атакував наші позиції біля Часового Яру та Предтечиного. Сили оборони зупинили обидві атаки загарбників.  

На Покровському від початку цієї доби противник 43 рази атакував у районах Воздвиженки, Новоторецька, Новогродівки, Красного Яру, Маринівки та Миколаївки. Наші захисники відбили 36 штурмових дій ворога, ще точаться сім боєзіткнень. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 289 окупантів, з них 126 - безповоротно. Також знищені один танк, чотири бойові броньовані машини, два автомобілі та дві артилерійські системи. Ще один танк, три бойові броньовані машини, дві артилерійські системи, один зенітний ракетний комплекс та чотири автомобілі були пошкоджені.  

На Курахівському ворог здійснив 26 спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Цукурине, Желанне Друге, Георгіївка, Дальнє, Новоселидівка та Костянтинівка. Вісімнадцять боєзіткнень завершено, ще вісім продовжуються. На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 61 особу. Також знищили одну бойову броньовану машину та автомобіль.  

На Времівському противник п’ять разів атакував наші підрозділи біля Богоявленки та Новоукраїнки. Всі атаки відбили.  

На Оріхівському у районах Новоданилівки та Новоандріївки наші захисники відбивали чотири атаки ворога. 

На Придніпровському війська загарбників тричі безрезультатно намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Зазнали втрат та відступили.  

Триває операція у Курській області. Авіація ворога продовжує нищити керованими авіаційними бомбами свої села та міста, відомо вже про 16 авіаційних ударів 18-ма КАБами.  

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