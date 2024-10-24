​Троє жителів Донеччини загинули через російські обстріли

Під вогнем була Покровська громада.

24 жовтня загинули троє людей у Донецькій області.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, під ворожий вогонь потрапила Покровська громада.

«У Зеленому загинули два чоловіка 58 і 65 років, пошкоджено 3 будинки. У Даченському загинула 63-річна жінка, пошкоджено будинок. Покровськ та його околиці — постійна мішень для росіян», - зазначив Філашкін.

Очільник області закликав жителів евакуюватися.