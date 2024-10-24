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​Троє жителів Донеччини загинули через російські обстріли

Під вогнем була Покровська громада.

​Троє жителів Донеччини загинули через російські обстріли
Покровська громада
Фото: t.me/VadymFilashkin

24 жовтня загинули троє людей у Донецькій області.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, під ворожий вогонь потрапила Покровська громада.

«У Зеленому загинули два чоловіка 58 і 65 років, пошкоджено 3 будинки. У Даченському загинула 63-річна жінка, пошкоджено будинок. Покровськ та його околиці — постійна мішень для росіян», - зазначив Філашкін.

Очільник області закликав жителів евакуюватися.

  • Генштаб ЗСУ нині повідомив, що на Покровському напрямку російські загарбники здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Новоторецького, Променя, Лисівки, Красного Яру, Селидового, Сухого Яру, Миколаївки, Крутого Яру та Михайлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 28 атак противника.
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