​Троє жителів Донеччини загинули через російські обстріли

24 жовтня загинули троє людей у Донецькій області.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його словами, під ворожий вогонь потрапила Покровська громада.
«У Зеленому загинули два чоловіка 58 і 65 років, пошкоджено 3 будинки. У Даченському загинула 63-річна жінка, пошкоджено будинок. Покровськ та його околиці — постійна мішень для росіян», - зазначив Філашкін.
Очільник області закликав жителів евакуюватися.
- Генштаб ЗСУ нині повідомив, що на Покровському напрямку російські загарбники здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Новоторецького, Променя, Лисівки, Красного Яру, Селидового, Сухого Яру, Миколаївки, Крутого Яру та Михайлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 28 атак противника.