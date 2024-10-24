На Харківщині затримали двох ворожих коригувальників: одну із них ФСБ завербувала через пропозицію "близьких стосунків"

Служба безпеки затримала ще двох коригувальників ФСБ у Харківській області. Вони збирали координати пунктів управління, укріпрайонів та вогневих позицій українських воїнів.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Однією із інформаторок була 35-річна контрактниця військової частини. Жінку завербували через Телеграм-канали, де на неї вийшов представник ФСБ, який видавав себе за "пересічного громадянина" і запропонував жінці "близькі стосунки".
"Перебуваючи на посаді радіотелеграфістки, вона використовувала своє службове становище щоб збирати локації Сил оборони у Харкові та прилеглих територіях. Також вона самостійно обходила місто, де приховано фіксувала розташування українських захисників", - зазначили в СБУ.
Ще одним фігурантом виявився прокремлівський блогер з Куп’янського району, який адміністрував Телеграм-канал ФСБ. На ворожому інтернет-ресурсі зловмисник викладав геолокації українських військ поблизу райцентру. Крім того, блогер закликав своїх підписників долучатися до поширення інформації про місця базування та переміщення Сил оборони на Куп’янському напрямку.
Під час обшуків в обох затриманих вилучено мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь Росії.
Їм повідомили про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за чч. 2, 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.