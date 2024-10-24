На Харківщині затримали двох ворожих коригувальників: одну із них ФСБ завербувала через пропозицію "близьких стосунків"

Служба безпеки затримала ще двох коригувальників ФСБ у Харківській області. Вони збирали координати пунктів управління, укріпрайонів та вогневих позицій українських воїнів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Однією із інформаторок була 35-річна контрактниця військової частини. Жінку завербували через Телеграм-канали, де на неї вийшов представник ФСБ, який видавав себе за "пересічного громадянина" і запропонував жінці "близькі стосунки".

"Перебуваючи на посаді радіотелеграфістки, вона використовувала своє службове становище щоб збирати локації Сил оборони у Харкові та прилеглих територіях. Також вона самостійно обходила місто, де приховано фіксувала розташування українських захисників", - зазначили в СБУ.

Ще одним фігурантом виявився прокремлівський блогер з Куп’янського району, який адміністрував Телеграм-канал ФСБ. На ворожому інтернет-ресурсі зловмисник викладав геолокації українських військ поблизу райцентру. Крім того, блогер закликав своїх підписників долучатися до поширення інформації про місця базування та переміщення Сил оборони на Куп’янському напрямку.

Фото: СБУ

Під час обшуків в обох затриманих вилучено мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь Росії.

Їм повідомили про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за чч. 2, 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.