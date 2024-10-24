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У Києві, Одесі і Дніпрі готують проплачені "мітинги" для дискредитації спецслужб і влади

Учасників шукають по каналах у Telegram. 

У Києві, Одесі і Дніпрі готують проплачені "мітинги" для дискредитації спецслужб і влади
Фото: volynonline.com

Головне управління розвідки Міноборони попередило про підготовку мітингів-провокацій в різних містах України.

Анонімні акаунти і месенджери в Telegram шукають людей, готових за гроші вийти на "мітинги" для дискредитацій військово-політичного керівництва. За даними ГУР, такі заходи готують у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах.

"Тих, хто купується, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, аби створити «картинку» з метою суспільної поляризації та створенню напруги всередині України", – йдеться у повідомленні.

Воєнна розвідка застерігала українців від участі в заходах, що шкодитимуть нацбезпеці.

  • Російські спецслужби неодноразово залучали охочих зрадити Батьківщину українців до злочинів через канали в Telegram. Зокрема, там вони шукали паліїв авто військових, навідників російських ракет і дронів та інших зрадників. Правоохоронці викривають ці злочинні схеми. 

 

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