У Києві, Одесі і Дніпрі готують проплачені "мітинги" для дискредитації спецслужб і влади

Головне управління розвідки Міноборони попередило про підготовку мітингів-провокацій в різних містах України.
Анонімні акаунти і месенджери в Telegram шукають людей, готових за гроші вийти на "мітинги" для дискредитацій військово-політичного керівництва. За даними ГУР, такі заходи готують у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах.
"Тих, хто купується, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, аби створити «картинку» з метою суспільної поляризації та створенню напруги всередині України", – йдеться у повідомленні.
Воєнна розвідка застерігала українців від участі в заходах, що шкодитимуть нацбезпеці.
- Російські спецслужби неодноразово залучали охочих зрадити Батьківщину українців до злочинів через канали в Telegram. Зокрема, там вони шукали паліїв авто військових, навідників російських ракет і дронів та інших зрадників. Правоохоронці викривають ці злочинні схеми.