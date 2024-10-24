Через російську атаку на Хмельниччині пошкоджені багатоповерхівка, готель та бібліотека

Сьогодні вранці, 24 жовтня, під час повітряної тривоги на Хмельниччині збили 8 ворожих БПЛА типу «Shahed».

Як повідомили у Хмельницькій ОВА, унаслідок атаки пошкоджено житловий багатоквартирний будинок. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Триває робота з розбирання конструкцій.

Також через обстріл пошкоджено дах готелю та нежитлове приміщення. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна в одній із бібліотек області.

Одна особа отримала незначні ушкодження.

Протиповітряна оборона України сьогодні збила 40 ворожих безпілотників. Всього Росія запустила 50 ударних дронів та ракети.