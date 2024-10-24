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Покровський напрямок залишається лідером за добовою кількістю боїв із ворогом

Учора кількість атак дещо знизилася. 

Покровський напрямок залишається лідером за добовою кількістю боїв із ворогом
Фото: facebook.com/17otbr

Розпочалась 974 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.

Росія завдала одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 89 авіаударів, зокрема, скинула 154 КАБ.Також провела понад 4000 обстрілів, з них 86 – із реактивних систем залпового вогню та залучила для ураження понад 1500 дронів-камікадзе, повідомили в Генштабі.

На Харківському напрямку ворог дев’ять разів штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Кругляківки, Степової Новоселівки, Лозової, Вишневого та Першотравневого.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківка, Терни, Новомихайлівка, Торське та Серебрянка.

На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів у районах Ступочок, Білої Гори та Григорівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у бік Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій окупантів у районах населених пунктів Селидового, Новоторецька, Лисівки, Сухої Балки, Променя, Сухого Яру, Крутого Яру, Миролюбівки, Красного Яру та Михайлівки. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового. Ворог активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Катеринівки та Кремінної Балки. Окрім цього, ворог атакував у бік Антонівки, Новодмитрівки, Новоселидівки, Костянтинівки, Зоряного, Гострого та Дальнього, активно застосовував авіацію.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять штурмів наших позицій в районах Богоявленки, Новоукраїнки та Золотої Ниви.

На Оріхівському напрямку одну безуспішну атаку ворога відбили наші оборонці протягом дня поблизу Новоданилівки.

Чотири рази безуспішно війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявили.

На кордоні з Чернігівською, Сумською та Харківською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

  • Протягом тижнів Курахівський напрямок мав найбільшу кількість зіткнень із ворогом, але нещодавно на перше місце знову вийшов Покровський напрямок. Порівняно з вівторком, учора загальна кількість боїв знизилася (було 166). Менш активними були бої на деяких напрямках, зокрема Покровському і Курахівському. 
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