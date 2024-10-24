Дрони знову порушили повітряний простір Румунії: збити їх не вдалося

Міністерство оборони Румунії вчергове прозвітувало про порушення повітряного простору країни двома об'єктами, якими, найімовірніше, були російські дрони.
Як повідомляє Reuters, два незнайомих сигнали з'явилися на радарах сил протиповітряної оборони держави з різницею приблизно в одну годину. Їх виявили у повітах Констанца та Тульча - останній по Дунаю межує з Україною.
Для візуалізації об'єктів в небо були підняті літаки F-16, але жодному з пілотів знову не вдалося помітити бодай одну з цілей до того, як вони обидві зникли з радарів.
Минулого разу за аналогічного сценарію військовим так і не вдалося знайти місця падіння дронів, через що в уряді заявили про можливу кібератаку на системи виявлення ППО. Загалом випадків входження ворожих БПЛА у румунський простір лише за останній тиждень зафіксовано вже три.