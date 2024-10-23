Через солдатів КНДР у Росії Австрія і Німеччина викликали голів дипмісій Північної Кореї

Країни вважають, що такі дії Пхеньяна є порушенням міжнародного права.

Австрія і Німеччина викликали голів дипломатичних місій Північної Кореї через інформацію про солдатів цієї країни у РФ, пише «РБК-Україна».

"Ми викликали посла Північної Кореї, щоб висловити серйозне занепокоєння у зв'язку з повідомленнями про присутність зброї та військ КНДР у Росії", - заявило австрійське МЗС.

Також міністерство додало, що допомога Росії від КНДР у війні проти України є кричущим порушенням міжнародного права. Також це підриває безпеку в Європі і на Корейському півострові.

МЗС Німеччини наголосило: якщо інформація про північнокорейських солдатів в Україні підтвердиться, це буде вкрай серйозним порушенням міжнародного права.

"Федеральне міністерство закордонних справ викликало сьогодні тимчасового повіреного у справах Північної Кореї. Підтримка агресивної війни Росії також загрожує безпеці Німеччини та європейському світопорядку", - додали в німецькому МЗС.