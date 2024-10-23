Через солдатів КНДР у Росії Австрія і Німеччина викликали голів дипмісій Північної Кореї

Австрія і Німеччина викликали голів дипломатичних місій Північної Кореї через інформацію про солдатів цієї країни у РФ, пише «РБК-Україна».
"Ми викликали посла Північної Кореї, щоб висловити серйозне занепокоєння у зв'язку з повідомленнями про присутність зброї та військ КНДР у Росії", - заявило австрійське МЗС.
Також міністерство додало, що допомога Росії від КНДР у війні проти України є кричущим порушенням міжнародного права. Також це підриває безпеку в Європі і на Корейському півострові.
МЗС Німеччини наголосило: якщо інформація про північнокорейських солдатів в Україні підтвердиться, це буде вкрай серйозним порушенням міжнародного права.
"Федеральне міністерство закордонних справ викликало сьогодні тимчасового повіреного у справах Північної Кореї. Підтримка агресивної війни Росії також загрожує безпеці Німеччини та європейському світопорядку", - додали в німецькому МЗС.
- 23 жовтня США заявили, що мають інформацію, що на території Росії триває підготовка північнокорейських солдатів, але наразі невідомо, чи їх залучать до війни в Україні. Представник Білого дому зазначив, що що від початку і до середини жовтня Північна Корея відправила "не менш ніж 3000 солдатів до східної Росії".
- Крім того, НАТО нарешті підтвердила перебування військових КНДР на території Росії.
- До цього - 14 жовтня - Володимир Зеленський повідомив, що Північна Корея фактично включилася у війну проти України. Згодом з'явилася інформація про чисельність солдатів із КНДР і місця їх дислокації.