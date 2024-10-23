Неспортивне золото
Неспортивне золото
Про плани ворога на 2025–2027 роки
Про плани ворога на 2025–2027 роки
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
«Допоможіть нам просто помити». Чесна розмова про реалії українських лікарень і невидимі пацієнтам небезпеки
«Допоможіть нам просто помити». Чесна розмова про реалії українських лікарень і невидимі пацієнтам небезпеки
Лубінець: в Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території
Лубінець: в Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території
Скандал із МСЕК: Шмигаль розповів, кого ще звільнили і доки проводитимуть перевірки рішень щодо інвалідності
Скандал із МСЕК: Шмигаль розповів, кого ще звільнили і доки проводитимуть перевірки рішень щодо інвалідності
Всі МСЕК будуть ліквідовані до кінця цього року, - указ президента
Всі МСЕК будуть ліквідовані до кінця цього року, - указ президента
Журналіст Бутусов: російське командування послало своїх обміняних з полону солдат у самогубчу атаку
Журналіст Бутусов: російське командування послало своїх обміняних з полону солдат у самогубчу атаку
Ярослава Магучіх: «Я спала-спала, а потім виграла золоту медаль Олімпійських ігор»
Ярослава Магучіх: «Я спала-спала, а потім виграла золоту медаль Олімпійських ігор»
ГоловнаСвіт

Через солдатів КНДР у Росії Австрія і Німеччина викликали голів дипмісій Північної Кореї

Країни вважають, що такі дії Пхеньяна є порушенням міжнародного права.

Через солдатів КНДР у Росії Австрія і Німеччина викликали голів дипмісій Північної Кореї
Кім Чен Ин та війська КНДР
Фото: Defense Express

Австрія і Німеччина викликали голів дипломатичних місій Північної Кореї через інформацію про солдатів цієї країни у РФ, пише «РБК-Україна».

"Ми викликали посла Північної Кореї, щоб висловити серйозне занепокоєння у зв'язку з повідомленнями про присутність зброї та військ КНДР у Росії", - заявило австрійське МЗС.

Також міністерство додало, що допомога Росії від КНДР у війні проти України є кричущим порушенням міжнародного права. Також це підриває безпеку в Європі і на Корейському півострові.

МЗС Німеччини наголосило: якщо інформація про північнокорейських солдатів в Україні підтвердиться, це буде вкрай серйозним порушенням міжнародного права.

"Федеральне міністерство закордонних справ викликало сьогодні тимчасового повіреного у справах Північної Кореї. Підтримка агресивної війни Росії також загрожує безпеці Німеччини та європейському світопорядку", - додали в німецькому МЗС.

  • 23 жовтня США заявили, що мають інформацію, що на території Росії триває підготовка північнокорейських солдатів, але наразі невідомо, чи їх залучать до війни в Україні. Представник Білого дому зазначив, що  що від початку і до середини жовтня Північна Корея відправила "не менш ніж 3000 солдатів до східної Росії".
  • Крім того, НАТО нарешті підтвердила перебування військових КНДР на території Росії. 
  • До цього - 14 жовтня - Володимир Зеленський повідомив, що Північна Корея фактично включилася у війну проти України. Згодом з'явилася інформація про чисельність солдатів із КНДР і місця їх дислокації.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies